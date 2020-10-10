Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine 10 saat süren ve Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıkmıştı. Ancak Ermenistan ateşkese 3 saat kala Terter kentini obüslerle vuruyor. Bölgede olan A Haber Muhabiri Kerim Ulak o anları ekrana taşıdı. Ermenistan’ın yoğun bombardımanı canlı yayında kameralara yansıdı.