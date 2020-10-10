10 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ermenistan sivilleri vurmaya devam ediyor! Ateşkese 3 saat kala kalleşlik

Ermenistan sivilleri vurmaya devam ediyor! Ateşkese 3 saat kala kalleşlik

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2020 09:24
Güncelleme:10.10.2020 09:49
Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine 10 saat süren ve Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıkmıştı. Ancak Ermenistan ateşkese 3 saat kala Terter kentini obüslerle vuruyor. Bölgede olan A Haber Muhabiri Kerim Ulak o anları ekrana taşıdı. Ermenistan’ın yoğun bombardımanı canlı yayında kameralara yansıdı.

Ermenistan ateşkese saatler sivilleri vurdu! Son gelişmeleri uzman isim değerlendirdi ERMENİSTAN ATEŞKESE SAATLER SİVİLLERİ VURDU! SON GELİŞMELERİ UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ

Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı
Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı
Ermenistan yine kalleşlik yaptı!
Ermenistan yine kalleşlik yaptı!
Balıkçı teknesi alabora oldu!
Balıkçı teknesi alabora oldu!
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes!
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes!
Hatay'daki yangından terör şüphesi var mı?
Hatay'daki yangından terör şüphesi var mı?
Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda
"Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda"
Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor
Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor
Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor?
Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor?
Bakan Koca’dan kritik açıklamalar
Bakan Koca’dan kritik açıklamalar
9 Ekim korona vaka sayıları
9 Ekim korona vaka sayıları
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Bakan Koca'dan Mersin hakkındaki iddialara sert cevap
Bakan Koca'dan Mersin hakkındaki iddialara sert cevap
Daha Fazla Video Göster