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Ermenistan sivilleri vurmaya devam ediyor! Ateşkese 3 saat kala kalleşlik
Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine 10 saat süren ve Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıkmıştı. Ancak Ermenistan ateşkese 3 saat kala Terter kentini obüslerle vuruyor. Bölgede olan A Haber Muhabiri Kerim Ulak o anları ekrana taşıdı. Ermenistan’ın yoğun bombardımanı canlı yayında kameralara yansıdı.