8 kişiyi katleden cani seri katil mi? Emekli polis memuru A Haber'de analiz etti

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı araç içerisinde 8 kişiyi kurşun yağmuruna tutarak katleden, 1 kişiyi ağır yaralayan ve art arda gerçekleştirdiği araç gasplarıyla 133 kilometrelik kaçışın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan Arif Sefa Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden 8 vatandaşın cenazeleri toprağa verilirken, zanlının ilk ifadesinde yanan biçerdöver ve 11 bin Euroluk borç anlaşmazlığını itiraf ettiği öğrenildi. Tüm Türkiye'yi sarsan kanlı vahşetin perde arkasını, saldırganın cinayet anındaki ruh halini ve "seri katil" olup olmadığını Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.