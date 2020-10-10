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Ermenistan ateşkese saatler sivilleri vurdu! Son gelişmeleri uzman isim değerlendirdi

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Giriş: 10.10.2020 09:49
Güncelleme:10.10.2020 09:50
Rusya’nın çağrısıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 saat süren bir görüşme gerçekleşti. Yapılan toplantı sonucundan 12 saatlik insani ateşkes ilan edildi. Ancak Ermenistan rahat durmadı ve ateşkese saatler kala Terter kentinde sivilleri hedef aldı ve ateş altına aldı. A Haber bölgede gelişmeleri aktarırken canlı yayına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ateşkesi yorumladı ve neler olabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Coşkun Başbuğ, “Bu sürdürülebilir bir durum değil. Karabağ artık 25-30 yıldır Azerbaycan için kanayan bir yara. İlk defa Azerbaycan haklı mücadelesini önemli bir noktaya götürdü.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…

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