ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak?

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan kritik ekim ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam 165 bin artışla piyasa beklentilerini adeta ikiye katlarken, işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine geriledi. Beklentileri geride bırakan istihdam rakamları ve geçmiş aylara yönelik yukarı yönlü revizyonlar küresel piyasaları hareketlendirirken; tablonun altın, gümüş ve petrol fiyatlarına etkisini Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında detaylarıyla analiz etti.