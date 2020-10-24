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Ermenistan ordusu mezarlığı vurdu! A Haber ekibi görüntüledi

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Giriş: 24.10.2020 15:15
Güncelleme:24.10.2020 15:16
Karabağ’ı işgalden kurtarmak için Azerbaycan’ın başlattığı operasyonlarda 28 gün geride kaldı. Azerbaycan ordusu harp meydanında kahramanlık destanı yazarken kalleş Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürüyor. 156 nokta Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılırken darbe üstüne darbe alan çareyi teröristlerde arayan işgalci Ermenistan’ın ordusu sivillerden sonra ölüleri de hedef almaya başladı. Terter bölgesinde bir mezarlığa topçu atışları gerçekleştirdi. A Haber ekibi o noktada yaşananları görüntüledi. Bölgede yaşanan saldırı sonrası 40 yakın mezar hasar aldı. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusu yine mezarlığı hedef almış defin işlemi sırasında yaşanan kalleş saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Azerbaycan ordusundan Ermenistana ağır darbe! Savaş uçağını düşürdü SON DAKİKA: AZERBAYCAN ORDUSUNDAN ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE! SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ
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