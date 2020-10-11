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Ermenistan ateşkesi ihlali ne anlama geliyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de açıkladı: Bu savaş suçudur! Rusya'nın sözünün arkasında durması gerekiyor

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Giriş: 11.10.2020 09:49
Güncelleme:11.10.2020 10:05
İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip tekrar sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırı sonucu 5 sivil öldü 28 sivil yaralandı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, Azerbaycan'ın iyi niyet gösterdiğini belirterek, "Bu bir savaş suçudur. Kullanılan silah zaten Rus silahı... Burada tablo çok açık Moskova'nın kendi sözünün arkasında durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip tekrar sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırı sonucu 5 sivil öldü 28 sivil yaralandı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, Azerbaycan'ın iyi niyet gösterdiğini belirterek, "Bu bir savaş suçudur. Kullanılan silah zaten Rus silahı... Burada tablo çok açık Moskova'nın kendi sözünün arkasında durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlali ne anlama geliyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haberde açıkladı: Bu savaş suçudur! Rusyanın sözünün arkasında durması gerekiyor SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLALİ NE ANLAMA GELİYOR? GÜRSEL TOKMAKOĞLU A HABER'DE AÇIKLADI: BU SAVAŞ SUÇUDUR! RUSYA'NIN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR

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