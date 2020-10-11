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Ermenistan ateşkesi ihlali ne anlama geliyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de açıkladı: Bu savaş suçudur! Rusya'nın sözünün arkasında durması gerekiyor
İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip tekrar sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırı sonucu 5 sivil öldü 28 sivil yaralandı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, Azerbaycan'ın iyi niyet gösterdiğini belirterek, "Bu bir savaş suçudur. Kullanılan silah zaten Rus silahı... Burada tablo çok açık Moskova'nın kendi sözünün arkasında durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal edip tekrar sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırı sonucu 5 sivil öldü 28 sivil yaralandı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, Azerbaycan'ın iyi niyet gösterdiğini belirterek, "Bu bir savaş suçudur. Kullanılan silah zaten Rus silahı... Burada tablo çok açık Moskova'nın kendi sözünün arkasında durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.