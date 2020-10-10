10 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ermenistan ateşkese saatler kala sivilleri hedef aldı! Azerbaycanlı kardeşlerimiz A Haber’e konuştu

Ermenistan ateşkese saatler kala sivilleri hedef aldı! Azerbaycanlı kardeşlerimiz A Haber’e konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2020 10:46
Güncelleme:10.10.2020 10:59
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 saat süren görüşmeler sonucunda 12 saatlik insani ateşkes kararı verildi ancak Ermenistan kalleşlik yaptı ve ateşkese kısa bir süre kala yine sivilleri hedef aldı. O anlar canlı yayında A Haber ekranlarına yansırken bölge bulanan Azerbaycanlı vatandaşlar A Haber mikrofonlarına konuştu. Azerbaycanlı kardeşimiz, “Bizim yaşadığımız şehirler bombalanıyor. Ancak biz buraları terk etmiyoruz. Her zaman buradayız ve korkmuyoruz. Ordumuza ve Türk milletine güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Türk milletti bize destek oluyor. Bizim bir tek isteğimiz var. Dualarını eksik etmesinler. ” ifadelerini kullandı.

Ateşkes öncesi Ermenistan saldırdı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi ATEŞKES ÖNCESİ ERMENİSTAN SALDIRDI! UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Son dakika: Ateşkes sonrası ilk temas! Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme! SON DAKİKA: ATEŞKES SONRASI İLK TEMAS! TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!
Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes! SON DAKİKA: AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDA ATEŞKES!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Kanada ile Azerbaycan görüşmesi DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN KANADA İLE AZERBAYCAN GÖRÜŞMESİ

Ateşkes öncesi Ermenistan saldırdı!
Ateşkes öncesi Ermenistan saldırdı!
Azerbaycanlı kardeşlerimiz A Haber’e konuştu
Azerbaycanlı kardeşlerimiz A Haber’e konuştu
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı
Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı
Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı
Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı
Ermenistan yine kalleşlik yaptı!
Ermenistan yine kalleşlik yaptı!
Balıkçı teknesi alabora oldu!
Balıkçı teknesi alabora oldu!
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes!
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes!
Hatay'daki yangından terör şüphesi var mı?
Hatay'daki yangından terör şüphesi var mı?
Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda
"Millet İttifakı yedi parçaya bölünmüş durumda"
Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor
Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor
Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor?
Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor?
Daha Fazla Video Göster