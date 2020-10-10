Ermenistan ateşkese saatler kala sivilleri hedef aldı! Azerbaycanlı kardeşlerimiz A Haber’e konuştu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 saat süren görüşmeler sonucunda 12 saatlik insani ateşkes kararı verildi ancak Ermenistan kalleşlik yaptı ve ateşkese kısa bir süre kala yine sivilleri hedef aldı. O anlar canlı yayında A Haber ekranlarına yansırken bölge bulanan Azerbaycanlı vatandaşlar A Haber mikrofonlarına konuştu. Azerbaycanlı kardeşimiz, “Bizim yaşadığımız şehirler bombalanıyor. Ancak biz buraları terk etmiyoruz. Her zaman buradayız ve korkmuyoruz. Ordumuza ve Türk milletine güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Türk milletti bize destek oluyor. Bizim bir tek isteğimiz var. Dualarını eksik etmesinler. ” ifadelerini kullandı.