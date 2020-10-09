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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kanada ile Azerbaycan görüşmesi

Dışişleri Bakanı , işgalci 'ın topraklarındaki sivil katliamı üzerine Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi için çağrı yapılması gerektiğini vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kanada ile Azerbaycan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Champagne, gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler ile Yukarı Karabağ meselelerini ele aldı.

"ERMENİSTAN'A ÇEKİLME ÇAĞRISI YAPILMALI"

Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararını görüşen iki bakan, Yukarı Karabağ'da yaşananları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ'da Ermenistan saldırganlığına ilişkin görüşlerini dile getirirken, Kanada'nın işgalci taraf olan Erivan yönetimine "Azerbaycan topraklarından çekilme" çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

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