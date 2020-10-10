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Ateşkes öncesi Ermenistan saldırdı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 10.10.2020 10:33
Güncelleme:10.10.2020 10:58
Rusya’nın çağrısıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında Moskova’da 10 saat süren görüşmeler neticesinde 12 saatlik insani ateşkes ilanı çıktı. Ermenistan alçak yüzünü göstererek ateşkese saatler kala Terter kentini obüslerle vurarak sivilleri hedef aldı. Ateşkesi ve yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayına bağlanan Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yorumladı. Gürsel Tokmakoğlu, “Ermenistan cephe hattını yeniden inşa etmek için vakit kazanmaya çalışırken Azerbaycan durumu tahlil etmeye çalışacak ve Moskova ile iyi ilişkiler içerisinde olacak ve daha doğru yolda ilerlemesini sağlamak işe yarar.” dedi.
Son dakika: Ateşkes sonrası ilk temas! Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme! SON DAKİKA: ATEŞKES SONRASI İLK TEMAS! TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!
Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes! SON DAKİKA: AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDA ATEŞKES!
A Haber Nahçıvan sınırında! Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor? A HABER NAHÇIVAN SINIRINDA! SINIRDAKİ HALK AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİNE NE DİYOR?

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