Ateşkes öncesi Ermenistan saldırdı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Rusya’nın çağrısıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında Moskova’da 10 saat süren görüşmeler neticesinde 12 saatlik insani ateşkes ilanı çıktı. Ermenistan alçak yüzünü göstererek ateşkese saatler kala Terter kentini obüslerle vurarak sivilleri hedef aldı. Ateşkesi ve yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayına bağlanan Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yorumladı. Gürsel Tokmakoğlu, “Ermenistan cephe hattını yeniden inşa etmek için vakit kazanmaya çalışırken Azerbaycan durumu tahlil etmeye çalışacak ve Moskova ile iyi ilişkiler içerisinde olacak ve daha doğru yolda ilerlemesini sağlamak işe yarar.” dedi.