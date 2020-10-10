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Son dakika: Ateşkes sonrası ilk temas! Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme!

Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bayramov, 'daki görüşmeler hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Ateşkes sonrası ilk temas! Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov'a Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova'ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

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