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Erken seçim hedefli kur operasyonu! Kaos ve yıkım ittifakı ne istiyor?

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 14:16
Muhalefetin erken seçim ve sokak çağrısı ne anlama geliyor? Yeni yol haritası kimleri rahatsız ediyor? Türkiye’yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Gazeteci Halime Kökçe ve Avukat hukukçu Serkan Toper, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Erken seçim hedefli kur operasyonu ERKEN SEÇİM HEDEFLİ KUR OPERASYONU
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