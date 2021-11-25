25 Kasım 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erken seçim hedefli kur operasyonu! Kaos ve yıkım ittifakı ne istiyor?
Muhalefetin erken seçim ve sokak çağrısı ne anlama geliyor? Yeni yol haritası kimleri rahatsız ediyor? Türkiye’yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Gazeteci Halime Kökçe ve Avukat hukukçu Serkan Toper, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.