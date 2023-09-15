15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eris varyantı Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 9 kişide görüldü

Eris varyantı Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 9 kişide görüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 09:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan açıkladı! Eris varyantı tespit edildi
Bakan açıkladı! Eris varyantı tespit edildi
Özgür Özel bugün ’adayım’ diyecek!
Özgür Özel bugün 'adayım' diyecek!
Ermenistan bir kez daha Rusya’ya rest çekti!
Ermenistan bir kez daha Rusya’ya rest çekti!
AK Parti’nin yerel seçim stratejisi!
AK Parti’nin yerel seçim stratejisi!
Üst düzey atamalar!
Üst düzey atamalar!
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
CHP’li İBB vatandaşı canından bezdirdi!
CHP'li İBB vatandaşı canından bezdirdi!
TOKİ’den indirim müjdesi
TOKİ’den indirim müjdesi
Konut fiyatları düşecek
"Konut fiyatları düşecek"
CHP bundan sonra bizi aramasın
"CHP bundan sonra bizi aramasın"
Başkan Erdoğan ile Macron konuşması gülümsetti
Başkan Erdoğan ile Macron konuşması gülümsetti
AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki
AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki
Daha Fazla Video Göster