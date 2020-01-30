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30.01.2020

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor. Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

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