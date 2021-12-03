Eren Kış-10 operasyonu! Ağrı, Kars ve Erzurum’daki operasyonlara 790 personel katılıyor

Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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