03 Aralık 2021, Cuma
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Eren Kış-10 operasyonu! Ağrı, Kars ve Erzurum’daki operasyonlara 790 personel katılıyor
Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.