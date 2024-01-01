Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: Annesi Ayşe Bülbül mezarlığa koştu! İyi ki doğdun Eren

1 Ocak 2002 yılında Maçka’da dünyaya gelen Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 2017’de PKK’lı teröristlerin hain saldırılarında şehit edilen Bülbül, yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun doğum gününde mezarının başında dua etti. Anne Bülbül, "Ben sadece Eren'e değil diğer kardeşlerine de doğum günü kutlamadım. Şimdi olmayan Eren'e doğum günü kutluyorum ama içim buruk." dedi.