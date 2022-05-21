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Eren Abluka’da 1'i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 11:24
Yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "ara-bul-yok et" stratejisi yürüten İçişleri Bakanlığınca 15 Nisan'da Eren Abluka operasyonları başlatıldı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 8.266 personel görev aldığı Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.  Operasyonlarda 1'i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi, aynı zamanda çok sayıda mağara, sığınak, barınak imha edildi.
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