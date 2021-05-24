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Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu gözaltılar var. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.