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Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 13:46
Güncelleme:24.05.2021 13:51
Son dakika haberi... PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu gözaltılar var. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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