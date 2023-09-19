Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar

Son dakika haberi | Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 kez konuşan ve gündeme damga vuran mesajlar veren Başkan Erdoğan, bir kez daha BM kürsüsünden dünyaya önemli mesajlar verdi. "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını yineleyen Başkan Erdoğan, "BMGK 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir." dedi. İklim değişikliğinin hayatın bir gerçeği haline geldiğini de belirten Başkan Erdoğan, "Buna bağlı doğal afetler artık günlük hayatımızın bir gerçeği haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, sınır bölgemizde kurulmak istenen terör koridoru ile ilgili de net mesajlar verdi. Erdoğan, "DEAŞ bahanesine sarılanların oyunları artık ifşa olmuştur." dedi. Kıbrıs konusunda da dünyaya çağrıda bulunan Erdoğan, "Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki "Karabağ" meselesinde de net tavrını ortaya koyan Başkan Erdoğan, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan sözünü tutmalı" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Avrupa'da artan İslamofobi ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırılara da tepki gösterdi.