Engelsiz acil servis hizmeti başladı! İlk etapta 30 ilde pilot hastanelerde uygulama yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "engelsiz acil servis" uygulaması, pilot il Samsun'da başladı. İlk etapta 30 ilde pilot hastanelerde uygulama yapılacak. Hizmetten down sendromu, otizm ve zihinsel engelliler yararlanacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç değerlendirdi.

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