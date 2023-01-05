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Engelsiz acil servis hizmeti başladı! İlk etapta 30 ilde pilot hastanelerde uygulama yapılacak

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 12:44
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "engelsiz acil servis" uygulaması, pilot il Samsun'da başladı. İlk etapta 30 ilde pilot hastanelerde uygulama yapılacak. Hizmetten down sendromu, otizm ve zihinsel engelliler yararlanacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç değerlendirdi.
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