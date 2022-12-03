Engelliler çakı gibi asker oldu! Kızılcahamam’ın engelsiz bireyleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesinde de anlamlı bir tören ile kutlandı. Engelli bireyler askeri üniforma giydi, ellerine kına yakıldı. O sırada aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

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