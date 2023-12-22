22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Engelli ve yaşlılara yönelik destek! Bireylere hangi destekler veriliyor?

Engelli ve yaşlılara yönelik destek! Bireylere hangi destekler veriliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 15:14
Engelli haklarının güçlendirilmesine yönelik projeler her geçen gün artırılıyor. Engelli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya işçi olarak istihdam ediliyor. İşçi olarak işe yerleşmek isteyen engellilerin, Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunması gerekiyor. Aile bakanlığı tarafından, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımları için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata birçok destek sağlanıyor. İşte haberin detayları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Engelli ve yaşlılara yönelik destek!
Engelli ve yaşlılara yönelik destek!
Bakan Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat
TSK'dan Suriye'ye askeri sevkiyat
Rota değişikliği Türkiye’ye avantaj sağlar mı?
Rota değişikliği Türkiye'ye avantaj sağlar mı?
AK Parti’de yerel seçim mesaisi!
AK Parti'de yerel seçim mesaisi!
Çekya’da ulusal yas!
Çekya'da ulusal yas!
Secde edenlerin üzerine biber gazı yağdırdılar
Secde edenlerin üzerine biber gazı yağdırdılar
Usta’dan Medya Zirvesinde Belediyecilik mesajı!
Usta'dan Medya Zirvesinde Belediyecilik mesajı!
Katillerden sert müdahele
Katillerden sert müdahele
12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
CHP’li Eren Erdem’den büyük itiraf!
CHP'li Eren Erdem'den büyük itiraf!
Asgari ücrette 3. Toplantı ne zaman?
Asgari ücrette 3. Toplantı ne zaman?
Daha Fazla Video Göster