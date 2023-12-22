22 Aralık 2023, Cuma
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Engelli ve yaşlılara yönelik destek! Bireylere hangi destekler veriliyor?
Engelli haklarının güçlendirilmesine yönelik projeler her geçen gün artırılıyor. Engelli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya işçi olarak istihdam ediliyor. İşçi olarak işe yerleşmek isteyen engellilerin, Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunması gerekiyor. Aile bakanlığı tarafından, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımları için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata birçok destek sağlanıyor. İşte haberin detayları…