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Engellere kulaç attı! Sayısız Türkiye şampiyonluğu kazandı

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 13:47
Paralimpik milli yüzücü Umut Ünlü'nün hikayesi, hayata yeniden başlayabilmenin en güzel örneklerinden biri. Doğduğunda bacakları ve kolları karnına yapışık ayakları ve elleri ise içe dönüktü. Ancak o hiçbir zaman pes etmedi. Başarılı paralimpik yüzücünün mücadelelerle dolu hayat öyküsü A Haber ekranlara yansıttı.
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