03 Aralık 2023, Pazar
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Engellere kulaç attı! Sayısız Türkiye şampiyonluğu kazandı
Paralimpik milli yüzücü Umut Ünlü'nün hikayesi, hayata yeniden başlayabilmenin en güzel örneklerinden biri. Doğduğunda bacakları ve kolları karnına yapışık ayakları ve elleri ise içe dönüktü. Ancak o hiçbir zaman pes etmedi. Başarılı paralimpik yüzücünün mücadelelerle dolu hayat öyküsü A Haber ekranlara yansıttı.