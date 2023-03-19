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Enerjinin “Kızılelma”sı bor! 2018’deki “Milli Enerji ve Maden Politikası” meyvelerini veriyor

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 16:45
2018 yılıydı... Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'yi yeni bir lige taşıyacak 'Milli Enerji ve Maden Politikası' adıyla stratejiyi çizmişti. Bugün de tarihi bir adım atıldı. Enerji Uzmanı Oğuzhan Akyener, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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