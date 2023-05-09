Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A Haber'de! Nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı

İlk defa elde edilecek nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki nadir toprak elementi tesisini gezdi. Bakan Dönmez A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a özel açıklamalarda bulundu.

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