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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A Haber'de! Nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 15:47
İlk defa elde edilecek nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki nadir toprak elementi tesisini gezdi. Bakan Dönmez A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a özel açıklamalarda bulundu.
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