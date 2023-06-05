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Enerji Bakanlığında devir teslim töreni! Fatih Dönmez Alparslan Bayraktar’a görevi devretti

A Haber
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Giriş: 05.06.2023 11:12
Son dakika haberleri… Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Fatih Dönmez görevini yeni bakan Alparslan Bayraktar’a devretti.
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