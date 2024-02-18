En büyük tesis neden kapalı?

Ankara'nın en büyük buz pisti, 'Belpa Buz Pateni Tesisi', Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği tarihten bu yana kapalı. Gerekçe 'tadilat' ama iddia o ki; yaklaşık 4 yıldır bu tadilat bir türlü bitmedi. Yılda, 'bir milyon' ziyaretçi ağırlayan tesisin kapalı olması, hem ziyaretçileri, hem de yüzlerce sporcuyu mağdur ediyor. Tıpkı, şampiyonaya, kilometrelerce uzaklıktaki pistte hazırlanan ve, gece yarısı antrenman yapmak zorunda kalan talihsiz sporcular gibi...