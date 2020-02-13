13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.02.2020

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışmalar durma noktasına geldi

Yapımına başlanırken 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışmalar durma noktasına geldi. 2019 yılının sonunda test çalışmalarının başlatılması planlanan tramvay hattında ray döşenmeyen bölümlerin olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde hat üzerinde bir çalışmanın olmaması da dikkat çekti.

Yapımına başlanırken 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmaların durma noktasına geldi. 2019 yılının sonunda test çalışmalarının başlatılması planlanan tramvay hattında ray döşenmeyen bölümlerin olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde hat üzerinde bir çalışmanın olmaması da dikkat çekti.

Raylı sistem, deniz ve tekerlekli toplu ulaşım araçlarını şehrin merkezinde entegre edecek olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyordu. Unkapanı, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi semtlerden geçecek olan tramvay hattında çalışmaların durma noktasına geldi. 2019 yılının sonunda test çalışmalarının başlatılması planlanan tramvay hattının havadan çekilen görüntülerinde rayların döşenmediği bölümlerin olduğu görüldü. Vatandaşlar çalışmaların geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerden önce durdurulduğunu söylerken, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı üzerinde bir çalışmanın olmadığı da görüldü. Tramvay tamamlandığında Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergahtaki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.

"ŞU AN BURADA ÇALIŞMA YOK"

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı güzergahı üzerindeki taksi durağında çalışan taksici İsmail Varlı, "Ben aşağı yukarı 15 senedir buradayım. Bu hattaki çalışmalar seçimlere 10 gün kala durduruldu. Ondan sonra daha devam etmedi. O şekilde duruyor. Sadece burası değil. İstanbul'da birçok metro istasyonunu gezin hepsi bu şekilde durmuş vaziyette. Şu an burada çalışma yok. Olsa zaten millet görür. Buradaki esnafı da etkiliyor çünkü önümüz kapalı. Mesela karşıya geçmek istiyorsun geçemiyorsun. Denizi de göremiyorsun. Birçok yer kapalı şu an" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'de kaset dizaynı
CHP'de kaset dizaynı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışmalar durma noktasına geldi
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışmalar durma noktasına geldi
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun!
CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk
İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk
İdlib’de neler oluyor? Harita üzerinde tek tek anlatıldı
İdlib’de neler oluyor? Harita üzerinde tek tek anlatıldı
Akar: İlave birlikler gönderiyoruz
Akar: İlave birlikler gönderiyoruz
MHP'den Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı tepkisi!
MHP'den Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" tepkisi!
Başkan Erdoğan Pakistan'da
Başkan Erdoğan Pakistan'da
Başkan Erdoğan'dan İş Bankası talimatı
Başkan Erdoğan'dan İş Bankası talimatı
Daha Fazla Video Göster