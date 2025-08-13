13 Ağustos 2025, Çarşamba

Emine Erdoğan ve Bagrationi'den kültür ve dostluk buluşması

Emine Erdoğan ve Bagrationi’den kültür ve dostluk buluşması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 00:08
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başkanı Mikheil Kavelashvili’nin eşi Tamar Bagrationi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Lider eşleri, Cihannüma Salonu ve Gürcistan özel bölümünü gezerek kitapları inceledi. Emine Erdoğan, Bagrationi’ye Mevlana’nın Mesnevi eserinin İngilizce baskısını hediye etti. Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya gelen ikili, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserleri inceledi. Çocukların kendi yazıp ciltledikleri kitapları imzalayan lider eşlerine, el emeği hediyeler takdim edildi. Programda, 65 yıl sonra Türkiye’ye getirilen Marcus Aurelius heykelinin sergilendiği “Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi de ziyaret edildi. Heykelin ABD’den iade süreci hakkında bilgi alan Erdoğan ve Bagrationi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında kütüphanenin ve serginin önemine vurgu yaptı. Bu ziyaretin, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve iş birliğine katkı sağlamasını diledi. Buluşma, kültür ve diplomasi alanında önemli bir adım olarak değerlendirildi.
