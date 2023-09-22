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Emine Erdoğan Türk kadınını New York'ta anlattı

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Giriş: 22.09.2023 16:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan New York'ta Türkiye iş kadınları Derneği'nin etkinliğinde konuştu. Türk kadının başarılarından söz eden Emine Erdoğan, "Kadınlarımızın 15 Temmuz'daki cesareti unutulamaz" dedi.
Emine Erdoğan Türk kadınını anlattı
Emine Erdoğan Türk kadınını anlattı
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