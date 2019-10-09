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09.10.2019
Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı
Kamuoyunda infial yaratan Emine Bulut cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı Fedai Varan ilk kez hakim karşısına çıktı.Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi.
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