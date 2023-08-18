Emekli maaşlarına seyyanen zam çalışması! Milyonların gözü burada...

Milyonlarca emekli maaşlara yapılacak iyileştirme ile ilgili gelişmelere gözünü çevirdi. Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaya başladıklarını açıkladı. Peki emekliye ek zam ne zaman verilecek? Emekli maaşlarına seyyanen düzenleme mi yapılacak? Emekliye ne kadar zam verilecek? İşte detaylar...

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