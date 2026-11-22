Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem! Başkan Erdoğan katılacak

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem vizyonu açıklanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikte, şiddetsiz yaşam ve güçlü toplum hedefleri doğrultusunda yürütülecek çalışmaların ele alınması bekleniyor. Programda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin verilecek mesajlar ve yeni dönem yol haritası merakla bekleniyor.