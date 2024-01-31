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"Emanetçi başkan" Özel soluğu "devrik lider" Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı: Başkanım beni İmamoğlu'ndan kurtarın

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Giriş: 31.01.2024 14:01
Ekrem İmamoğlu'nun açık desteği ile 13 yıllık CHP'nin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "indiren" Özgür Özel soluğu yine "devrik liderin" yanında aldı. İmamoğlu'nun tahakkümü altında "emanetçi başkan" sıfatıyla isimlenen Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "Başkanım beni bu adamdan kurtarın" dediği iddia edildi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'in iddiaları, parti cenahı tarafından henüz yalanlanmadı.
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