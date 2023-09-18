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Elon Musk Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi

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Giriş: 18.09.2023 00:13
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Space X CEO'su Elen Musk ile bir araya geldi.
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