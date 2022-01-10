10 Ocak 2022, Pazartesi
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Elektronik imza uygulamasında yeni dönem! Çipli kartlara yüklenecek
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem başladı. 50 ilde kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri bugün başlıyor. İşlemler, nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek. E-İmzalar çipli kartlara yüklenecek. Bu sayede zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacak.