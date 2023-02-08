Elbistan’da 59. Saatte gelen mucize! 23 yaşındaki genç enkazdan çıkarıldı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin merkezi olan Elbistan’dan güzel bir haber geldi. Enkaz altında olan 23 yaşındaki genç sağ olarak çıkarıldı. O noktadaki yaşanan sevinci A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı.

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