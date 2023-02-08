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Elbistan’da 59. Saatte gelen mucize! 23 yaşındaki genç enkazdan çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 08.02.2023 15:31
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin merkezi olan Elbistan’dan güzel bir haber geldi. Enkaz altında olan 23 yaşındaki genç sağ olarak çıkarıldı. O noktadaki yaşanan sevinci A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı.
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