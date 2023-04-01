01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Elazığ'da Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni

Elazığ'da Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 18:19
Afet bölgelerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için başlatılan konut projelerinde; her gün yeni bir temel atma töreni gerçekleşiyor. Dün Gaziantep ve Kilis'te inşa edilecek konutların temel atma töreninin ardından, bugün de Elazığ'da ilk adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Elazığ’da Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni
Elazığ'da Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni
Sosyal medyadaki seçim oyunu!
Sosyal medyadaki seçim oyunu!
Mağduriyet tiyatrosu! Meral Akşener gururla sunar
Mağduriyet tiyatrosu! Meral Akşener gururla sunar
Vekil adaylarını belirleme çalışması!
Vekil adaylarını belirleme çalışması!
Tıbba ve memlekete adanmış ömür
Tıbba ve memlekete adanmış ömür
TOKİ Konutları davalarla engellendi
TOKİ Konutları davalarla engellendi
Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı!
Kılıçdaroğlu'nun "seccade" saygısızlığı!
Oy pusulası yerleri belli oldu!
Oy pusulası yerleri belli oldu!
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı
Fondaş medyada alçak iftira
Fondaş medyada alçak iftira
1. sıra Başkan Erdoğan’ın
1. sıra Başkan Erdoğan'ın
4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Daha Fazla Video Göster