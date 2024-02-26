Elazığ'da maden ocağında göçük! Elazığ Valisi Ömer Toraman A Haber'de

Elazığ Palu'daki madende göçük yaşanırken ilk belirlemelere göre toprak altında 3 kişinin kaldığı belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken Elazığ Valisi Ömer Toraman A Haber'e açıklamalarda bulundu. Toraman göçüğün krom madeninde yaşandığını duyururken "Tahkimatta çöküntü meydana geldiği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

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