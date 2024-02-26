26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Elazığ'da maden ocağında göçük! Elazığ Valisi Ömer Toraman A Haber'de

Elazığ'da maden ocağında göçük! Elazığ Valisi Ömer Toraman A Haber'de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2024 11:13
Elazığ Palu'daki madende göçük yaşanırken ilk belirlemelere göre toprak altında 3 kişinin kaldığı belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken Elazığ Valisi Ömer Toraman A Haber'e açıklamalarda bulundu. Toraman göçüğün krom madeninde yaşandığını duyururken "Tahkimatta çöküntü meydana geldiği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
En büyük hayali gerçek oldu! A Haber’e anlattı
En büyük hayali gerçek oldu! A Haber'e anlattı
140 yıllık mazisi var! Tarihi proje
140 yıllık mazisi var! Tarihi proje
Elazığ’da maden ocağında göçük
Elazığ'da maden ocağında göçük
PKK’nın sızma girişimi engellendi!
PKK'nın sızma girişimi engellendi!
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
İşte hayvancılıkta yeni yol haritası
İşte hayvancılıkta yeni yol haritası
Başkan Erdoğan’a doğum günü mesajı
Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı
Lahey’de söz sırası Türkiye’de!
Lahey'de söz sırası Türkiye'de!
Biden’ın rakibi Trump mı oluyor?
Biden’ın rakibi Trump mı oluyor?
Meclis’in son gündemi 8’inci Yargı Paketi
Meclis'in son gündemi 8'inci Yargı Paketi
Komşuları Başkan Erdoğan’ın anlattı
Komşuları Başkan Erdoğan’ın anlattı
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılıyor
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılıyor
Daha Fazla Video Göster