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26.01.2020

Elazığ'da enkaz altından çıkarılan Yüsra bebek ve annesinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca yanıtladı |Video

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Bakan Fahrettin Koca, Yüsra ve annesinin sağlık durumlarına ilişkin iyi haberi canlı yayında açıkladı. Öte yandan Bakan Koca, eşini ve evladını korumak için üzerilerine kapanan babanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Bakan Fahrettin Koca, Yüsra ve annesinin sağlık durumlarına ilişkin iyi haberi canlı yayında açıkladı.

YÜREK SIZLATAN DETAYI BAKAN KOCA AÇIKLADI

Bakna Koca yaptığı açıklamada; "2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın ardından annesi Ayşe Yıldız'a da ulaşmıştık. Çocuğuna ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını da maalesef kaybettik. Ayşe Yıldız'ın herhangi bir sorunu yok. 2,5 yaşındaki Yüsra'nın ciddi ezikleri yok. Şu anda herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Minik Nüsranın annesi 28 saat sonra kurtarıldı! MİNİK NÜSRA'NIN ANNESİ 28 SAAT SONRA KURTARILDI!

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