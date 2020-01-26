Elazığ'da enkaz altından çıkarılan Yüsra bebek ve annesinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca yanıtladı |Video
Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Bakan Fahrettin Koca, Yüsra ve annesinin sağlık durumlarına ilişkin iyi haberi canlı yayında açıkladı.
YÜREK SIZLATAN DETAYI BAKAN KOCA AÇIKLADI
Bakna Koca yaptığı açıklamada; "2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın ardından annesi Ayşe Yıldız'a da ulaşmıştık. Çocuğuna ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını da maalesef kaybettik. Ayşe Yıldız'ın herhangi bir sorunu yok. 2,5 yaşındaki Yüsra'nın ciddi ezikleri yok. Şu anda herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.