Minik Nüsra'nın annesi 28 saat sonra kurtarıldı!

Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor. Jandarma ekipleri, 2,5 yaşındaki Nüsra'yı enkazdan 24 saat sonra kurtarmıştı. 28 saat sonra bir mucize daha yaşandı. Nüsra'nın annesi Ayşe Yıldız'da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.