Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı! Ölüm nedeni açıklandı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Kozinoğlu'nun vücudunda darp, cebir, travmatik etki veya zehirlenmeye ilişkin tıbbi bulguya rastlanmadığı, ölüm nedeninin uzun süredir yaşadığı kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise rapora itiraz etmeye hazırlanıyor.