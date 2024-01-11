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Ekvador’da çete ayaklanması büyüyor |  Üniversiteye baskın! “Teröre teslim olmayız” mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 09:42
Ekvador'da Fito lakaplı uyuşturucu çetesi liderinin cezaevinden firarıyla başlayan şiddet olayları büyüyor.. Güvenlik güçleriyle isyancı çeteler arasında çıkan çatışmalarda, ölü sayısı 11'e yükseldi. Devlet radyosuna konuşan Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ise, "Savaş halindeyiz, teröristlere teslim olamayız" dedi.
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