11 Ocak 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ekvador’da çete ayaklanması büyüyor | Üniversiteye baskın! “Teröre teslim olmayız” mesajı
Ekvador'da Fito lakaplı uyuşturucu çetesi liderinin cezaevinden firarıyla başlayan şiddet olayları büyüyor.. Güvenlik güçleriyle isyancı çeteler arasında çıkan çatışmalarda, ölü sayısı 11'e yükseldi. Devlet radyosuna konuşan Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ise, "Savaş halindeyiz, teröristlere teslim olamayız" dedi.