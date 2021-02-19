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Ekrem Kızıltaş Muhammed Emin Saraç'ı anlattı: Hayatı boyunca sürekli öğretti

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 23:47
Güncelleme:19.02.2021 23:48
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Saraç'ın vefatının ardında A Haber canlı yayınında konuştu. Kızıltaş, merhum Saraç için şu ifadeleri kullandı: Hepimizin başı sağolsun, 'alimin ölümü alemin ölümü gibidir' çünkü alimin biriktirdikleri, yaptıkları, yetiştirdiği talebeleri açısından bakarsanız Muhammed Emin Hoca Efendi bilinen hayatı boyunca sürekli öğreten ve insanların öğrenmesini sağlayan bir insandı. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında talebelerin yetişebilmesi için elinden gelen gayreti hiç esirgemeden hayatını sürdüren bir alimimizdi. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin"

Başkan Erdoğandan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHAMMED EMİN SARAÇ İÇİN TAZİYE MESAJI
Türkiyenin önde gelen hadis alimi vefat etti | Muhammed Emin Saraç kimdir? TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN HADİS ALİMİ VEFAT ETTİ | MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?
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