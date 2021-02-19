Ekrem Kızıltaş Muhammed Emin Saraç'ı anlattı: Hayatı boyunca sürekli öğretti

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Saraç'ın vefatının ardında A Haber canlı yayınında konuştu. Kızıltaş, merhum Saraç için şu ifadeleri kullandı: Hepimizin başı sağolsun, 'alimin ölümü alemin ölümü gibidir' çünkü alimin biriktirdikleri, yaptıkları, yetiştirdiği talebeleri açısından bakarsanız Muhammed Emin Hoca Efendi bilinen hayatı boyunca sürekli öğreten ve insanların öğrenmesini sağlayan bir insandı. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında talebelerin yetişebilmesi için elinden gelen gayreti hiç esirgemeden hayatını sürdüren bir alimimizdi. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN