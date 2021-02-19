Başkan Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti. Saraç'ın vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.

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