Türkiye'nin önde gelen hadis alimi vefat etti | Muhammed Emin Saraç kimdir?

Son dakika haberleri... Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhum Saraç bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu. | Muhammed Emin Saraç kimdir?

SON DAKİKA HABERİ | Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti.

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Muhammed Emin Saraç, 1931 yılında Tokat´ın Erbaa ilçesinde doğdu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başladı.

M. Emin Saraç, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1950'den sonra Ali Haydar Efendi'nin teşvikiyle Mısır'a, kendi deyimiyle "İlim hicreti" için gitti.

Mısır'a giden M. Emin Saraç, El Ezher Üniversitesi'ne kaydolmak için sınavlara girdi. Burada 9 yıl eğitim aldı. M. Emin Saraç, El Ezher diplomasının Türkiye'de geçersiz kılınmasına rağmen Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.

M. Emin Saraç, 1958 yılının sonunda kardeşi Osman ile İstanbul'a döndü. Döndükten 6 gün sonra yeni bir teklifle ilim hayatına devam etme fırsatı buldu. Dönemin İstanbul İmam Hatip Lisesi müdürünün daveti üzerine hocalık yaptı.

2 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

M. Emin Saraç, 1960'lı yıllarda zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.

M. Emin Saraç, Osmanlı ulemasının müstakîm çizgisini takip etti. İhlas ve takvası, samimiyet ve şahsiyeti, edeb ve ahlakı ile sadece Türkiye'de değil, dünya çapında takdir edilen bir âlim oldu. 2 binden fazla öğrenci yetiştirdi.

Saraç, yurtdışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil etti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını devam ettirdi. Yurt dışından gelen İslam âlimlerinin ilk aradıkları kişi oldu.