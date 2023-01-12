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Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretine fondaş Enver Aysever'den tepki: CHP seçmeni artık saçını başını yolacak

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Giriş: 12.01.2023 20:07
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu annesi ve babasıyla birlikte Umre'ye gitme kararı aldı. İmamoğlu'nun 2023 seçimleri öncesi yapacağı ziyaret CHP fondaşı Enver Aysever'den büyük tepki toplarken Aysever "CHP seçmeni artık saçını başını yolacak" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na seslenen Aysever "Umreye gazetecileri de götürüp ne mesajı vereceksin. Hakikaten çıldıracağım." dedi. İşte detaylar...
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