12 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretine fondaş Enver Aysever'den tepki: CHP seçmeni artık saçını başını yolacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu annesi ve babasıyla birlikte Umre'ye gitme kararı aldı. İmamoğlu'nun 2023 seçimleri öncesi yapacağı ziyaret CHP fondaşı Enver Aysever'den büyük tepki toplarken Aysever "CHP seçmeni artık saçını başını yolacak" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na seslenen Aysever "Umreye gazetecileri de götürüp ne mesajı vereceksin. Hakikaten çıldıracağım." dedi. İşte detaylar...