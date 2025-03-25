25 Mart 2025, Salı
Özgür Özel'den tehdit vandallardan küfür! A Haber canlı yayınında sert tepki: Namussuzlar... Bu Gladyo solculuğu! İmamoğlu'nun miras paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonrası sokakları karıştıramaya çalışan vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine skandal küfürler savurdu. Peki hukuki sonuçları neler? CHP ve Özgür Özel de hukuki olarak sorumlu mu? Vandallıkla neyin üstü örtülmek isteniyor? Toplumun sinir uçlarıyla oynama planı mı? Hukukçu Avukat Yaşar Baş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:21