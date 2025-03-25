Özgür Özel'den tehdit vandallardan küfür! A Haber canlı yayınında sert tepki: Namussuzlar... Bu Gladyo solculuğu! İmamoğlu'nun miras paylaşımı

"NEDEN KORKUYORLAR?"

Meydanlarda bazı namussuzlar ahlaksızlar kimliklerini gizlemeden Cumhurbaşkanına ve ailesine açıkça küfür edecek cesareti kendilerinde buluyorlar. Peki bazı kişiler Ekrem İmamoğlu hakkında ifade verirken niye kimliklerini gizleme ihtiyacı duyuyorlar? Neden korkuyorlar? Niye kimliklerini gizlemeden ifade vermekten çekiniyorlar? Bu soruşturmanın gizli tanık ifadelerine dayandırıldığını söyleyenler namussuzdur. Gizli tanık ifadelerin soruşturma içerisinde 5'te 1'lik bile bir yer tutmaz. Sadece gizli tanık ifadeleriyle bir kimse mahkum edilemez zaten. Yardımcı delildir. Vasıtadır.

Bu yolsuzlukları yapmadım diyemiyorsun. Muhatap almıyorum dediğin zaman reddetmiş mi oluyorsun bu iddiaları? Ortaya çıkarılmaya çalışılan spekülasyonun da hiçbir kıymeti yok. Ben şahsen çağrılarına toplumdan ciddi bir karşılık geldiğini de düşünmüyorum.