-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan 8 firari sanıktan biri olan ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası ve örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim 2026 tarihinde Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık devasa bir vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı resmi olarak harekete geçti.

Önceki Video
İş insanı Ali Nuhoğlu’ndan itiraf gibi savunma: “Hak edişleri alabilmek için devrettik”
İş insanı Ali Nuhoğlu’ndan itiraf gibi savunma: “Hak edişleri alabilmek için devrettik”
AK Partili Cemil Tugay göreve başladı: Yaparsa yine AK Parti yapar
Sonraki Video
AK Partili Cemil Tugay göreve başladı: Yaparsa yine AK Parti yapar
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar