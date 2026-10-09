Ekrem İmamoğlu'nun firari para kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan 8 firari sanıktan biri olan ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası ve örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim 2026 tarihinde Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık devasa bir vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı resmi olarak harekete geçti.