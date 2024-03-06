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Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan planı ne? Özgür Özel’i tasfiye hazırlığı m?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 10:36
CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel'in arasının açık olduğu, partide ''kardeş'' kavgasının şimdiden başladığı belirtiliyor. Peki bu kavganın sebebi ne? Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i tasfiye etmek için düğmeye mi bastı? Parti kulislerinde neler konuşuluyor? İşte ayrıntılar...
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