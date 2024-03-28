Ekrem İmamoğlu hakkında bomba gerçek! Canlı yayında itiraf: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin diye talimat verdi

Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos sesleri dinmek bilmiyor. CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri operasyonun tüm detaylarını anlattı. Çakır, Kılıçdaroğlu'na yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylerken seçim dönemine ilişkin "O dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkardık. Hatta bize 'Oyunuzu kime verirseniz verin Kılıçdaroğlu'na vermeyin' talimatı geldi." dedi. Çakır ayrıca İmamoğlu hakkında bomba bir iddiada bulundu. İşte detaylar...